Новые детали о беременности Акиньшиной от Козловского: вот когда родит

Накануне, 22 апреля, в Сети распространилась информация, что якобы Оксана Акиньшина ждет ребенка от возлюбленного Данилы Козловского, с которым встречается уже несколько лет.

Поводом для разговоров послужили кадры, сделанные еще в феврале. На них запечатлены Козловский и Акиньшина, причем актриса была облачена в свободную черную атласную блузку, не оставляющую сомнения в том, что там скрывает округлившийся живот. Более того, особо наблюдательные люди якобы умудрились рассмотреть у нее обручальное кольцо.

И если пока ни Данила ни Оксана никак не прокомментировали эту информацию, то заговорили в их близком окружении. Продюсер, знакомый с ситуацией в семье актеров, сообщил "КП": "Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы".

Если Акиньшина и Козловский действительно ждут ребенка, то он станет для них первым общим. Напомним, что актриса воспитывает троих детей. У нее есть сын Филипп от первого мужа, бизнесмена Дмитрия Литвинова, а также сын Константин и дочь Эмма от второго мужа, продюсера Арчила Геловани. Что касается Данилы, то у него подрастает дочь Ода Валентина от модели Ольги Зуевой.

