Дмитрий Маликов: "Я пытаюсь пробить эту стену уже 30 лет"

Дмитрий Маликов не только успешный исполнитель, но и серьезный музыкант. У артиста есть собственный инструментальный проект. Сейчас композитор признался, что годами его предупреждали о провале, но он все равно верил и продолжал развивать любимое дело.

"Я пытаюсь пробить эту стену уже 30 лет... Сегодня 30 лет, как я сочиняю фортепианную музыку, и ровно столько же времени сталкиваюсь с вопросом: "Кому сейчас это нужно?" - начал свой рассказ Маликов в официальном телеграм-канале.

Он поведал, что еще в 90-ые сталкивался с непониманием со стороны окружения, ведь в то время его хиты били рекорды, люди хотели от Маликова только эстрадные песни. Когда наступили нулевые, артисту говорили, что пока не время для инструментала. В десятые годы певец слушал о том, что якобы такая музыка "коммерчески невыгодна". В 20-ые Маликова пытались убедить, что люди нового формата не воспримут и не готовы к такому звучанию. А сейчас артисту говорят, что на замену работе композитора вообще пришел искусственный интеллект.

"Просто представьте, что вы 30 лет сталкиваетесь с сопротивлением, но продолжаете верить. Примерно так я себя и чувствую", - отметил певец.

Дмитрий Маликов развивает свой инструментальный проект и получает много положительных отзывов, которые его очень стимулируют и вдохновляют продолжать любимое дело.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>