Бойцы ФСБ ликвидировали две группы диверсантов в Константиновке

Две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидировали бойцы Федеральной службы безопасности России в Константиновке в ДНР. Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, операцию провело антитеррористическое подразделение "Горыныч".

В сообщении указано, что уничтоженные диверсионно-террористические группы готовили засады на пути следования российских войск. Кроме того, добавили в ФСБ, операторами "Горыныча" были выявлены и уничтожены два украинских пункта управления БПЛА.

Отмечается, что бойцы ФСБ действовали совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск. Российские подразделения в Константиновке ведут охоту на украинских диверсантов, передает РИА Новости.