Германия решила создать сильнейшую армию в Европе к 100-летию Второй мировой

Долгосрочную стратегию развития Бундесвера представил министр обороны Германии Борис Писториус – впервые за 38 лет. План включает рост численности армии со 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих.

В проекте упомянуты также 200 тысяч резервистов. Так что в сумме армия Германии увеличится до это 460 тысяч человек. Такого показателя немецкие военные намерены достичь к 2039 году – столетию начала Второй мировой войны.

Писториус назвал этот курс "историческим поворотным моментом". В стратегии отдельно указано, что в качестве главной угрозы рассматривается Россия. По мнению авторов документа, Москва хочет ослабить сплоченность НАТО и добиться отделения США от Европы. Цель - провал альянса и расширение российской сферы влияния в Европе, пишет Spiegel.