Иран готовится к новой возможной эскалации

Наручники, тюремная роба, признательные показания. Эти кадры сегодня демонстрирует государственное телевидение Ирана. Еще трое граждан страны приговорены к смертной казни за шпионаж в пользу "Моссада". Они передавали координаты военных объектов, наводили самолеты. Иран четко дает понять - он зачищает агентурную сеть коалиции и готовится к новой возможной эскалации.

Командующий сухопутными войсками приободряет солдат, которые несут службу в горах. Инспектирует посты и огневые позиции, развернутые на случай наземной операции. Под землёй - сотни тоннелей с беспилотниками и ракетами. Это тот самый арсенал, который Иран еще не использовал. Как видно - в целости и сохранности. КСИР утверждает: боеготовность страны по-прежнему на высоком уровне.

Накануне в Ормузский пролив одновременно вышли 30 скоростных катеров. Вот спецназ берет на абордаж еще два судна. Нарушители - это контейнеровозы, которые направлялись в США. "Картинка" - иллюстрация к главному требованию Ирана: американцы должны разблокировать пролив и признать право контроля над коридором за исламской республикой.

"Полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если его не нарушают морская блокада и захват в заложники мировой экономики. Возобновление работы Ормузского пролива невозможно при таких вопиющих нарушениях режима прекращения огня", - это заявление Мохаммад Галибаф сделал на фоне упорных слухов о том, что он, министр иностранных дел Аббас Аракчи и президент Пезешкиян, были арестованы военными.

Якобы за то, что закулисно обсуждали какие-то уступки в переговорах с США. Слухи так и остались слухами. Но вот раскол во власти уже не скрыть. Креатура КСИР в парламенте, по сути, открыто угрожает любому политику, кто вздумает искать компромиссы.

В Вашингтоне косвенно, но подтвердили опасения иранских военных. Все заявления из Тегерана, сделанные в публичной сфере, это не то, что американцы слышат во время частных встреч на нейтральной территории. И именно поэтому Трамп не спешит вновь дать команду "огонь". И продлевает на неопределенный срок одностороннее перемирие.

Впрочем, если говорить о деньгах и внутренних противоречиях, то и в Вашингтоне не всё так радужно. Экономисты в США подсчитали, что каждые сутки операции на Ближнем Востоке влетают Трампу в миллиард долларов. В общей сумме это уже почти 58 миллиардов.

А сегодня поста лишился министр военно-морских сил Джон Фелан. Причина - конфликт с министром обороны, сообщает издание "Аксиос". Якобы Питу Хегсету не нравилось, что подчиненный прыгает через его голову и напрямую общается с президентом. И еще тормозит реформы в области судостроения. Так или иначе, но сеанс "производственной ревности" закончился тем, что командовать корабельной группировкой США в Оманском заливе будет пока замминистра Хунг Као - давний сторонник Дональда Трампа.