Собянин: Городскую доплату к пенсии в Москве получают 1,8 млн человек

Москва вошла в тройку регионов - лидеров России по продолжительности жизни. О поддержке горожан старшего поколения рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Так, развивается проект "Московское долголетие". За 8 лет участниками программы стали больше 740 тысяч человек. Для них это не только возможность следить за здоровьем - доступны активности на любой вкус - от большого тенниса и йоги до киноклуба и экскурсий.

Кроме того, почти два миллиона жителей получают городскую доплату к пенсии. Также есть различные льготы, включая бесплатный проезд в транспорте.