Волонтеры "Народного фронта" передали военным медикам уникальный реанимобиль

Уникальный реанимобиль для спасения наших бойцов в зоне СВО передали военным медикам волонтёры "Народного фронта". Медицинский транспорт сочетает в себе функции перевязочной и малой операционной.

И предназначен для работы в сложных условиях, чтобы как можно быстрее доставить раненых бойцов в госпиталь. Внутри - современное оборудование, при необходимости там можно проводить даже сложные медицинские манипуляции прямо во время движения.

Как подчеркнули представители "Народного фронта", ранее в зону СВО передали около 30 подобных машин.