Сохранение историко-культурного наследия обсудили на профильной комиссии Госсовета

Сохранение историко-культурного наследия и духовно-нравственных ценностей обсудили на расширенном заседании профильной комиссии Госсовета. Среди участников - депутаты, сенаторы, главы регионов, представители общественных организаций.

По поручению президента к 2030 году в стране необходимо привести в порядок более тысячи памятников истории и культуры. Определены и другие направления - это поддержка малых городов, популяризация традиций и обычаев народов России, цифровизация документальных и архивных материалов.

"Пятое направление – это сохранение исторической памяти. Это не только связь времен и поколений, но и ответ на вызовы и угрозы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. И в том числе на попытки недружественных государств оказывать на наше общество деструктивное идеологическое воздействие. На базе комиссии "Культура" создана и действует подкомиссия о механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов", - отметил Алексей Дюмин, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ.