В Севастополе борются за жизнь дельфина-белобочки Споти

В Севастополе выхаживают дельфина-белобочку. Ослабленное и больное животное выбросило на мелководье, где его и обнаружили местные жители. Теперь рядом с ним постоянно находятся специалисты и волонтёры. Кормят, наблюдают за состоянием и проводят обследования.

Аппетит есть - подвижности не хватает. Никакой летящей походки, точнее грациозного плавания, напротив, будто плавники заплетаются. Крен на левый бок и легкая дезориентация. Вот уже 7 дней сотрудники центра изучения и спасения морских млекопитающих борются за жизнь дельфина-белобочки.

То, что дельфин выбросился на мелководье – уже признак беды. А тут еще и результаты анализов оказались неутешительными.

"Мы подозреваем вирусную инфекцию, которая в целом дельфина ухудшает и, конечно же, то, что он сюда заплыл, мы для него новая среда, вот этот берег, водоросли, темнота и муть, люди - это все стресс-факторы, которые ухудшают состояние. Поэтому мы пытаемся балансировать, чтобы ему не было сильно страшно, и лечить его", - рассказала Анастасия Постникова, замдиректора АНО Центр изучения и спасения морских млекопитающих "Безмятежное море".

Взрослого самца кормят свежей салакой. В день особь съедает до шести килограммов. Вместе с рыбой дельфину дают лекарства: электролиты – чтобы не допустить обезвоживания, обезболивающие, антибиотики. Ветеринар ежедневно отслеживает состояние белобочки.

"В полевых условиях мы ограничены в методах диагностики, поэтому используем цитологию из дыхательных путей таким образом. Анализы крови биохимические, УЗИ - каждый день", - рассказала Анна Туриченко, ветеринарный врач.

В условиях стационара вылечить и провести курс реабилитации дельфина можно было бы за месяц. Но в полевых условиях больному животному приходится тратить много сил на сохранение тепла, особенно ночью – на полуострове сейчас заморозки. Еще одна проблема – стресс, с которым помогают справится неравнодушные люди.

Рядом с дельфином всегда находится кто-то из волонтеров. Дело в том, что ослабленное животное плохо себя чувствует, плохо ориентируется в пространстве, может испугаться, если брюхом заденет мелководье, может начать заваливаться на бок или погружаться под воду. Поэтому ему всегда нужна помощь.

Из-за пигментных точек на коже белобочку назвали Споти, от английского spot – пятно. Сейчас его организм активно борется с болезнью. По некоторым признакам дельфин уже идет на поправку. Избегает препятствия в воде и даже проявляет интерес к косякам кефали поблизости, вот-вот начнет охотится самостоятельно.