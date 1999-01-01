ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ жителя Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Кубани при попытке выезда из России. Следствие установило, что мужчина планировал вступить в ряды украинского военизированного объединения.

Как сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю, житель Каневского района с помощью мессенджера Telegram установил связь с представителем украинской организации, которая признана террористической и запрещена на территории России. Украинский куратор передал россиянину необходимые инструкции.

Злоумышленник – гражданин России 1999 года рождения – предпринял попытку покинуть территорию страны, но был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации, наказание – до 20 лет лишения свободы, передает ТВЦ.