"Дима Дибров здесь, Полина Диброва здесь. Где твой сегодняшний Роман?": Кудрявцева устроила провокацию на премии

На днях в Москве состоялось светское мероприятие, на котором оказались бывшие супруги Полина и Дмитрий Дибровы. И если шоумен появился вместе с новой возлюбленной Екатериной Гусевой, то его бывшая жена - в одиночестве.

Мероприятие представляло собой торжественную церемонию награждения. Полина получила статуэтку за свой женский клуб. Дмитрий и Екатерина присутствовали в качестве гостей. Примечательно, что известный ведущий снимал награждение своей экс-супруги на телефон.

Вела церемонию Лера Кудрявцева. Именно ей недавно открывал душу Дмитрий Дибров. А та пыталась как могла вытащить пикантные детали расставания шоумена с молодой женой. Например, Кудрявцева провоцировала его словами, что Полина не ушла бы "к мужчине, не переспав с ним". Дмитрий взвился и на эмоциях заявил, что у него нет доказательств измены жены.

"Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь? Заткнись!" - хлестко отреагировал Дибров.

И вот сейчас, когда Полина получала награду, Лера Кудрявцева снова решила устроить провокацию. "Ох, сколько ты шороху в этом году навела нам всем! Кто только не перемывал тебе кости… Все брали интервью. Я у твоего бывшего. Ты посмотрела? Как тебе?" - поинтересовалась у Дибровой Кудрявцева.

Полина не растерялась и ответила, что она "в восторге". Но Лера не успокаивалась. "Дима Дибров здесь, Полина Диброва здесь. Где твой сегодняшний Роман? Он нормально тебя отпустил, зная, что здесь бывший, здесь Дибров? Это нормально?" - завалила Полину вопросами ведущая.

Та сообщила, что Роман Товстик на работе, передает "КП". Тогда Лера Кудрявцева стала нахваливать Дмитрия Диброва, мол, он ни единого плохого слова не сказал про свою экс-супругу. "Ну, скажи что-нибудь! Ну, твоя бывшая тебя бросила! Весь год вас обсуждала вся страна, обсирала, извините за это слово!" - пыталась вывести на откровенность шоумена Кудрявцева, но у нее ничего не получилось.

