Песков опроверг сообщения об отставке правительства

Традиционной забавой в Telegram-каналах назвал пресс-секретарь президента России сообщения об отставке правительства. Дмитрий Песков призвал россиян не верить подобным источникам.

Представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о возможных кадровых перестановках в кабинете министров – или даже его отставке. Такая информация появилась после совещания по экономическим вопросам, которое провел Владимир Путин.

Песков также прокомментировал информацию о принятой Берлином военной стратегии. По словам представителя Кремля, главное, чтобы Германию не тянуло туда, куда она уже попадала несколько раз в истории, передает ТАСС.