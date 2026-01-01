Разоблачен обман ФИФА о стоимости проведения матчей ЧМ-2026

Власти канадских городов в шоке. Международная федерация футбола (ФИФА) дезинформировала их о стоимости проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Как пишет канадская The Globe and Mail, футбольные функционеры заверили руководство Ванкувера, что проведение семи игр чемпионата обойдется городу в 240 миллионов долларов. Однако уже сейчас сумма выросла до 624 миллионов. А в итоге, по подсчетам экспертов, расходы могут добраться до отметки в один миллиард долларов: только обеспечение правопорядка будет стоить Ванкуверу не менее 345 миллионов.

Не в лучшем состоянии и власти Торонто. Им обещали, что организация шести игр ЧМ-2026 обойдется в 45 миллионов долларов. Цифра уже выросла до 380 миллионов. В городском совете отметили, что руководство Торонто, по сути, выдало ФИФА "пустой чек", куда они могут вписывать любую сумму по своему желанию.