Названа причина массового отравления школьников в Екатеринбурге

Роспотребнадзор по Свердловской области потребовал обследовать персонал гимназии №116 в Екатеринбурге. В здании учреждения проведут дезинфекцию, учащихся классов, где было выявлено заболевание, переводят на дистанционный режим.

Ранее стало известно о массовом отравлении учащихся гимназии в Екатеринбурге. Прокуратура региона начала проверку из-за обращения к врачу с острой кишечной инфекцией более 20 детей. Медицинская помощь потребовалась школьникам из первого и второго классов.

Специалисты Роспотребнадзора выявили заражение сальмонеллой. В ведомстве уточнили, что при обследовании пищеблока специалисты выявили нарушения в обработке сырья, инвентаря и приготовлении блюд. Деятельность пищеблока компании "Аппетит" решением суда приостановлена на 30 суток, передает ТАСС.