Захарова определила роль Украины в политике Запада

Инструментом деструктивной политики Запада назвала Украину официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, эту страну используют для дезинтеграции славянского мира.

Захарова принимает участие в международной конференции "Русский мир и славянская геополитика", которая проходит в Ростове-на-Дону. Дипломат подчеркнула, что Запад много лет проводит кампанию по переписыванию истории, манипулирует общественным сознанием и ценностями славянских государств Европы.

По словам Захаровой, сегодня великую победу Советского Союза над нацизмом пытаются обесценить, делают это откровенно и цинично. Представитель МИД убеждена: трагедия славянства в 20 веке, прежде всего в годы Первой и Второй мировых войн, была не просто стихийным бедствием – это был проект, который на Западе готовили веками. И сегодня можно наблюдать его заключительную фазу, приводит слова Захаровой РИА Новости.