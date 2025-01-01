Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри неожиданно прибыл в Киев. Как стало известно, он намерен провести на Украине два дня и посетить конференцию по безопасности, сообщает The Guardian.

Гарри заявил, что ему приятно вернуться в Киев. Украина, считает принц, "храбро и успешно защищает" восточный фланг Европы. И поэтому очень важно не терять ее из виду. Агентство Reuters при этом отметило, что визит Гарри произошел в тот момент, когда внимание всего мира переключено на войну на Ближнем Востоке.

Сын британского монарха посещал Киев по приглашению украинского правительства в сентябре 2025 года. Тогда Гарри посетил стихийный мемориал погибшим солдатам ВСУ.