Пассажирские поезда столкнулись около Копенгагена: более 15 пострадавших

17 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Дании. Инцидент произошел в 40 километрах от Копенгагена.

По неизвестной пока причине железнодорожные составы ехали навстречу друг другу. Благодаря невысокой скорости ни один из вагонов не сошёл с рельсов. Однако кабины обоих поездов оказались полностью смяты.

Получивших тяжёлые травмы госпитализировали при помощи вертолётов. Четыре человека находятся в критическом состоянии. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Ведётся расследование.