Московские спасатели отработали действия при спасении людей во время пожара

Потушить пожар в высотном здании и оказать помощь людям, оказавшимся в огненной ловушке. Такие навыки отрабатывали сегодня утром столичные спасатели. Причём, в массовых учениях были задействованы все службы: от МЧС до врачей и полиции. А действовать пришлось ровно так, как при настоящей чрезвычайной ситуации. Как всё прошло?

Сообщение о возгорании квартир жилой высотки на пульт дежурного поступило рано утром. Пожар в многоквартирных домах - это всегда повышенный ранг сложности, так как дым и огонь могут отрезать людям пути спасения. В таких случаях счёт идёт на минуты. Огонь способен распространятся очень быстро.

Для учений было выделено здание строящегося жилого комплекса. Первая и главная задача - эвакуировать, отрезанных дымом людей. На месте ЧП разбит штаб пожаротушения. Определены несколько штурмовых групп. Одни должны обеспечить водяное прикрытие, чтобы огонь не распространялся дальше. Другие - спасать людей.

Используют подъёмные механизмы, по которым подают воду, а также спускают на землю жильцов. На головах этих людей - так называемые самоспасатели - индивидуальные система защиты при пожаре. В идеале ими должна обеспечить себя каждая семья. В этом случае для людей их брали с собой пожарные, чтобы не жертвовать при спасении собственными баллонами с воздухом и противогазами. Разведку проводят в том числе с использованием беспилотников, так как с земли из-за плотного дыма не всегда возможно увидеть жильцов, просящих помощи.

Действия наземной пожарной техники ограничено высотой подъёмных механизмов. Поэтому при спасении людей с верхних этажей, можно сказать, небоскрёбов, она бессильны. Необходимы вертолёты. С воздуха на крышу здания высаживают пожарных альпинистов. Они закрепляют спасательные системы и на верёвках спускаются до окон квартир, в которых находятся люди.

Пожарные альпинисты также могут перемещать специальные носилки - это если человек уже сильно ослаб от отравления продуктами горения и плохо передвигается или вообще находится без сознания. А специальная люлька, подвешенная к вертолёту, может одновременно эвакуировать с крыши небоскрёба до десяти человек.

"Отрабатываем подачу пенообразователя в высотное здание при применении строительного бетононасоса, на который надеваются специальные насадки. В обычные дни бетононасос работает на стройке, но при необходимости он переоборудывается, вместе с цистернами подвоза воды, для тушения пожара", - сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Тушение пожара - это работа не только для МЧС. Задействованы ещё медики, полиция, городские службы. Необходимо локализовать место ЧП. Обеспечить беспрепятственный подъезд к горящему объекту спецтехники и автомобилей спасателей и скорой помощи. Координация, как принято говорить, всех сил и средств - это один из главнейших факторов при спасении людей.