Собянин сообщил о масштабных планах развития Симоновской и Крутицкой набережных

Большой градостроительный проект реализуют в центре и на юге Москвы. О развитии транспортной инфраструктуры Крутицкой и Симоновской набережных рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

В частности, построят около шести километров дорог, а также реконструируют прилегающие улицы. В результате создадут дополнительную связь между несколькими округами и сформируют единый маршрут от Таганского района до Печатников.

Кроме того, снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Появится и новая прогулочная зона вдоль Москвы-реки. Завершить работы планируют уже в следующем году.