Районы Крылатское и Хорошево-Мневники свяжет велопешеходный мост

По обе стороны русла Москвы-реки современные жилые комплексы, объекты спортивной инфраструктуры, парки, прогулочные зоны, но попасть с одного берега на другой для пешеходов - огромная проблема. Сейчас районы Крылатское и Хорошево-Мневники связаны между собой только автомобильными мостами. На этих оживленных магистралях, конечно, есть дорожки для людей, но ходить там некомфортно. Однако совсем скоро два берега соединит вантовый велопешеходный мост. При строительстве используют уникальные для нашей страны технологии.

"Две арки из одной точки выходят, заваливаются в разные стороны и приходят в другую на другом берегу. В этих пятках арок возникает момент из-за разности температур зимой и летом. Этот момент мы компенсируем технологией, которая была применена первый раз в России в городе Сочи, это мост Sky Bridge, и второй раз применена здесь на этом объекте", - рассказал Ильдар Юсупов, генеральный директор компании "Метротрансмост".

А вот еще одна технология, которую впервые применяют на стройплощадке. Это очки дополненной реальности. С помощью них проектировщики видят фактически насквозь всю конструкцию моста в трехмерном формате. Технология позволяет получать достоверную информацию о ходе работ в мельчайших подробностях и корректировать действия строителей, если, например, те допустили какую-то ошибку при сборке конструкций.

"Мы можем увидеть арматуру, которая там должна быть. Мы можем проверить шаг арматуры, мы можем увидеть диаметр арматуры, правильно ли выставлена опалубка, потому что часто на стройке бывают ошибки, где геодезист немножко промахнулся, или связали арматуру не так", - пояснил Ильдар Юсупов.

Конструкция сложная. Перед началом работ уменьшенную копию моста даже продували в аэротрубе, чтобы определить, насколько сооружение будет устойчивым во время экстремальных порывов ветра. Сейчас специалисты подготавливают фундамент для опор моста и временные конструкции, на которых будут собирать арочные пролеты.

"Непосредственно будет укрупняться блоками на берегу. И эти блоки будут монтироваться в пролетное строение. Там будет свариваться и в конце будет потом в середине русла замыкаться", - сообщил Денис Василенко, производитель работ.

Для проектировщиков важно, чтобы конструкция удачно вписалась в общую архитектуру двух районов. Мост будет с арками, напоминающими крылья. Пролеты украсят декоративными деталями алого цвета. А еще разместят художественную подсветку. Но главное, что жители получат новые комфортные прогулочные маршруты и доступ к объектам инфраструктуры в Крылатском и Хорошево-Мнёвниках. Строительство моста планируют завершить в 2027 году.