На маркетплейсах активно продают наборы для лечения зубов: чем они опасны

Пломба замедленного действия! На маркетплейсах набирают популярность наборы для самостоятельного лечения зубов. Предлагается просто развести чудо-порошок, придать массе форму и, так сказать, закрыть источник проблемы. Хотя продавцы и предупреждают, что мера эта временная, покупатели даже не подозревают, чем может закончится такая лепка.

Маркетплейсы добрались до стоматологии. Теперь там продают всё - от пломб до коронок за копейки. В наборе - гранулы или порошок из медицинского полиамида. Продавцы обещают: нагрел в воде, слепил, наклеил на зуб и готово.

В лучшем случае такая пломба с маркетплейса просто выпадет в неподходящий момент. В худшем - начнется заражение. Некоторые продавцы все-таки предупреждают, что это временная мера, когда нет возможности оперативно посетить стоматолога. Другие же уверяют, что с такой пломбой можно ходить несколько месяцев.

Мы купили подобный набор и отправилась к врачу-стоматологу. За 100 рублей нам прислали порошок, растворитель и инструкцию. Ни сертификатов, ни инструментов в коробке не было.

А пальцем занесение бактерий гарантировано. Более того, перед пломбированием, врач сначала убирает источник инфекции, а в домашних условиях это сделать невозможно.

А дальше - абсцесс, потеря зуба и даже риск остаться без челюсти. Пациент не видит, что творится под этой "пломбой". А там может быть глубокий кариес или гной, который со временем опустится в кость.

"А если пойдет дальше – это уже абсцесс, а если оно распространится – это уже флегмона, а если флегмона пойдет по шее вниз. Спустится в средостенье. То представьте, между легкими в этой области находится наше сердце, и оно будет плавать в гное", - рассказала Вероника Мелихова, главный врач клиники, челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог, ортопед.

А дальше - стационар, хирургическое вмешательство и долгая реабилитация. Так что временная пломба из интернета не сэкономит деньги, а, наоборот, приведет к огромным расходам. И рискует пациент не только кошельком, но даже жизнью.