На Введенском кладбище кота вызволили из затопленной усыпальницы

Франки из склепа! На Введенском кладбище спасли кота, который провалился в затопленную усыпальницу. Зверь мог погибнуть, если бы не две девушки-подростка.

Они прогуливались по территории и, услышав у одного из захоронений настойчивое мяуканье, обратились к охранникам. Те, знающие немало кладбищенских историй, не сразу поверили двум подросткам, но СпасРезерв всё же вызвали.

Бригаде пришлось на верёвке спускаться на двухметровую глубину, чтобы вызволить из воды уже обессилевшее животное. Спасённого кота назвали Франки и уже нашли ему хозяев.