Тихая свадьба Анны Семенович: вскрылись детали торжества

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного два года назад. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с супругой.

Денис еще год назад говорил, что готов сделать Анне предложение. Но не может позвать артистку замуж, потому что никак не оформит документы о расторжении предыдущего брака. Бизнесмен уверял, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как они поженились в Германии, расторгнуть отношения довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

И вот недавно стало известно, что бракоразводный процесс наконец завершен. Об этом сообщила сама Анна Семенович, заявив, что Денис "свободный парень". Теперь в Сети муссируется информация, что сексапильная исполнительница вовсю готовится к свадьбе. Появились первые подробности. Так, в близком кругу утверждают, что влюбленные хотят устроить тихое камерное торжество, на который пригласят только родных и самых близких друзей, передает "КП".

Так что рассчитывать на громкий праздник с сотнями гостей, половина которых это представители отечественного шоу-бизнеса, не приходится. А в конце лета Денис и Анна запланировали отправиться на отдых за границу.

"На Алтае были, на Байкале были, в Таиланде, поэтому в следующий раз поедем в отпуск только в августе. Мы в прошлом году хорошо отдохнули в Испании, может быть, опять туда слетаем", - поделилась планами Семенович.

Кстати, говорят, что на Майорке у избранника артистки имеется квартира, которая досталась ему после развода.

