Вот что стоит за скандальными откровениями сына Евгения Плющенко Егора Ермака: фигурист - просто прикрытие

Старший сын Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак впервые дал интервью, в котором рассказал, что так и не смог сблизиться со знаменитым отцом. 19-летний юноша даже намекнул, что с папой у него был настолько неприятный инцидент во время единственного совместного отдыха, что если об этом узнает общественность, разразится скандал.

Что именно произошло, Егор не стал объяснять. Но показал конверт, в котором хранит компромат.

Певица Наталья Штурм прокомментировала шумиху вокруг семьи прославленного фигуриста. Она высказала мнение, что спортсмен является лишь прикрытием, а на самом деле под ударом находится его супруга, продюсер Яна Рудковская.

"Мое мнение, что Егор и звездный папа Евгений Плющенко здесь как повод разрушить "идеальный мир Яны Рудковской". Гламурный и тщеславный образ жизни Яны Рудковской, видимо, кого-то стал сильно раздражать", - предположила Наталья.

Штурм уверена, что супруге прославленного спортсмена просто завидуют. "Яна Александровна успешный продюсер и предприниматель, но, видимо, потеряла связь с реальностью и хвастается своим высоким уровнем жизни перед теми, кто живет намного хуже", - заключила певица.

Артистка считает, что Евгений Плющенко, несмотря на все свои достижения и регалии, по факту ничего не решает, а главой семьи является именно Яна Рудковская. "Он удачно женился вторым браком на Яне Рудковской. Без нее он так и бы остался просто знаменитым спортсменом, но без "Диоров" и частных джетов на Мальдивы", - заявила Наталья Штурм Teleprogramma.org.

