Песков оценил вклад России в стабилизацию цен на энергетических рынках

Россия вносит свой вклад в минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива. Москва способствует стабилизации цен на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли Москва предлагать партнерам по ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива. Песков подчеркнул, что российская сторона предпринимает шаги по смягчению последствий ближневосточного кризиса для энергетической отрасли, передает РИА Новости.

Причиной кризиса на мировых энергетических рынках стала агрессия США и Израиля против Ирана. Результатом стала фактическая блокировка ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива - Ормузского пролива.