Российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух отрядов погранслужбы Украины в Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и две станции РЭБ. Также уничтожен склад боеприпасов и семь складов материальных средств, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Эти объекты использовались ВСУ.

Нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства противовоздушной обороны сбили десять управляемых авиационных бомб, ликвидировано 418 украинских дронов.