Похудевший на 22 килограмма Игорь Саруханов: "Я даже падал, меня шатало"

Игорь Саруханов прославился хитами "Дорогие мои старики", "Скрипка-лиса", "Желаю тебе". Певец, которому недавно исполнилось 70 лет, рассказал, как ему удалось заметно снизить вес.

"Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма. Это очень сложно, это просто вот рот на замок, есть вообще просто в 10 раз меньше. Конечно, это дефицит калорий, это очень тяжело. Я взвешивал еду, понимаете? … Я даже падал, меня шатало", - сообщил известный исполнитель "КП".

Артист объяснил, что процесс похудения дался ему тяжело еще и потому, что у него плотный рабочий график. Однако теперь певец следит за собой и старается не переедать. Игорь Саруханов уверен, что именно неправильный режим питания был причиной лишнего веса.

Чтобы снять стресс, популярный артист играет в бильярд и посещает сауну. А еще Игорь Саруханов любит рыбалку. "Благо чудесное водохранилище рядом. Посидеть с удочкой — это тоже мощнейший антистресс. Может, даже и посильнее по эффекту, чем бильярд. Невероятный воздух вокруг... Жить за городом мне нравится. И дело не только в чистом воздухе. Обитая в собственном доме, постоянно нужно что-то делать. Движуха по хозяйству помогает не застаиваться, не лениться. Шевелюсь, в общем!" - поведал Игорь Саруханов aif.ru.

