Финский кабмин предложил разрешить ввоз в страну ядерного оружия

Правительство Финляндии намерено разрешить ввоз в страну ядерного оружия. Утверждается, что это необходимо в связанных с обороной ситуациях. Об этом заявили в финском минобороны.

Глава финского военного ведомства Антти Хяккянен впервые выступил с этой инициативой в начале марта. Утверждается, что изменения позволят ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие в рамках защиты страны и оборонного сотрудничества с НАТО, передает РИА Новости.

В заявлении минобороны поясняется, что правительство представило предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс. Власти Финляндии на минувшей неделе власти опубликовали доклад, в котором заверили, что страна не будет размещать у себя ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой. В Москве ранее подчеркнули, что ядерное оружие у Финляндии станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.