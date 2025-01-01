Список иностранных гостей, которых ждут в Москве на торжественных мероприятиях ко Дню Победы, пока остается тайной.

Как пообещал в четверг, 23 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, администрация президента своевременно сообщит общественности о том, "какие гости разделят с нами радость праздника Победы".

Песков подтвердил, что целый ряд государственных деятелей из других стран уже изъявили желание прибыть в Москву к 9 мая. Однако на публикации средств массовой информации о том, что на Параде Победы в российской столице может присутствовать "порядка 20" зарубежных лидеров, политик заявил, что ему ничего не известно о таком порядке, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение вновь приехать в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Политик посещал российскую столицу и 9 мая 2025 года, несмотря на открытое недовольство и критику европейских соседей. Страны Балтии уже пригрозили не пустить самолет Фицо в Москву через свое воздушное пространство, но словацкий премьер пообещал найти обходной путь.

Обращаясь к иностранным гостям накануне Дня победы в 2025 году, российский лидер Владимир Путин напомнил: Россия выступает за справедливость, за равную и неделимую безопасность для всех. Только такой подход сможет обеспечить долгосрочный мир для всех народов Земли.