Европа не намерена возвращаться к прошлому в отношениях с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 23 апреля, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По утверждению дипломата, которого цитирует Bloomberg, "Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию", поскольку испытывает серьезные сомнения в реальности скорого урегулирования конфликта на Украине.

При этом, как заявил Цахкна, Европа не испытывает "серьезного желания оглядываться назад".

Незадолго до этого газета Berliner Zeitung писала, что Евросоюз взял курс на милитаризацию отношений с Россией из-за проблем в экономике, надеясь предотвратить сокращение своего промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость от российских энергоносителей.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что деградация отношений между Москвой и Европой произошла "не по нашей вине", а "ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований". При этом наша страна, несмотря ни на что, никогда не отказывалась от восстановления диалога с европейскими странами.

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что Европе для выживания необходима Россия — эта зависимость была давно предсказана, а теперь стала совершенно очевидной.