Безнравственный поступок Меган Маркл вызвал оторопь: "Елизавета II в гробу переворачивается!"

Меган Маркл подверглась критике за мерзкий поступок во время тура по Австралии. Даже для американки такая выходка — перебор.

Не исполняющие королевские обязанности герцог и герцогиня Сассекские в апреле отправились в псевдокоролевский тур по Австралии, и одним из мест, которые они посетили, стала Королевская детская больница в Мельбурне. Якобы Меган и Гарри хотели привлечь внимание к положению неизлечимо больных детей. А после Сассексы встретились с выжившими после теракта на пляже Бонди-Бич.

Королевский эксперт Кинси Скофилд внимательно следила за туром и вынесла неутешительный вердикт парочке. Биографа насторожили некоторые моменты, связанные со временем проведения этого визита. Недавно Меган присоединилась к платформе по подбору моды на основе искусственного интеллекта OneOff в качестве инвестора и участницы, благодаря чему её "эксклюзивные подборки" одежды стали доступны для покупки любому человеку.

Скофилд удивляет, как же совпали по времени участие Меган в приложении и её публичные визиты в Австралии. Эксперт уверена, что имел место циничный, безнравственный расчет.

"Меган держала за руки жертв с Бонди-Бич, и уже через несколько минут ее наряды появились в этом приложении. Она использует этих людей и больных детей, чтобы продавать свою одежду и получать комиссию. Я смотрю на это и думаю, что королева Елизавета II переворачивается в гробу. Ни за что на свете она бы не одобрила такое — это вызвало бы у неё отвращение", — отметила биограф.