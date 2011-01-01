Алла Пугачева отстранилась от родни: виноват Максим Галкин*

У Аллы Пугачевой есть двоюродная внучка. Она родилась в семье ее племянника Владислава и его супруги Гузель. Владислав это сын родного брата Примадонны. Однако тот умер в 2011 году. В результате у Владислава осталась только именитая тетка.

Именно Примадонна помогала племяннику, когда тот столкнулся с наркотической зависимостью и стал инвалидом. Например, она оплатила ему лечение, в том числе и за границей.

Однако теперь прославленная артистка отстранилась от родни. Супруга Владислава считает, что виноват молодой муж Примадонны.

"Насколько я знаю, отношения у мужа с Аллой Борисовной были очень близкими. Но постепенно все стало рушиться. И связано это, как мне кажется, с появлением в ее жизни Максима Галкина*. Она изменилась, стала более закрытой, отстраненной. А после начала спецоперации и переезда за границу и вовсе перестала общаться с близкими", - сообщила Гузель "КП".

По ее словам, сейчас отношения родственников настолько охладели, что Владислав и Гузель не поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения. В свою очередь, Примадонна никак не отвечает на присланные ей фото пятилетней двоюродной внучки, которую, к слову, тоже зовут Алла.

Девочка растет творческим ребенком. Она занимается вокалом, играет на фортепиано. "У нее хороший слух, способности. По моей линии никто не поет, так что, думаю, это гены Пугачевых. Мы не перегружаем ее конкурсами, она еще маленькая, просто развивается", - сообщила супруга Владислава.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

