МИД: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининграда

Страны НАТО под эгидой Объединенных экспедиционных сил отрабатывают захват Калининграда. В сценарии - морская блокада и захват Калининградской области. Это не разовые эпизоды, а регулярная подготовка с моделированием войны, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Речь идет о коалиции североевропейских стран во главе с Британией, которая действует в Балтийском регионе и Арктике. Все это вписывается в линию НАТО на усиление давления на восточном направлении. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес неоднократно выступал с угрозами уничтожить Калининград. По его словам, в случае конфликта город станет первой целью и будет выведен из строя в течение суток.

Натовцы готовятся к ежегодным учениям Baltops в Балтийском море, которые пройдут 4-19 июня. В планах – отработка десанта, работы ПВО и действий на море. В прошлом году в них участвовали около 9 тысяч военных, десятки кораблей и техники. В этом году обещают самые масштабные учения с момента расширения альянса, передает телеканал "Звезда".