Генерал пригрозил Прибалтике белорусским лазером

Белоруссия может применить свои боевые лазеры против беспилотников на территории Прибалтики. Поводом для этого может стать допуск этими странами украинских дронов в свое воздушное пространство для атак по России, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В эфире НСН Бижев указал, что оборонный комплекс Белоруссии входит в топ-5 по качеству и разработкам. Генерал отметил: что касается средств противовоздушной обороны, то они идут в ногу с Россией.

Бижев напомнил, что о таком оружии ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко. Лидер Беларуси заявлял ранее о наличии у Минска боевого лазера, способного сжигать беспилотники на расстоянии до двух километров. Генерал подчеркнул, что белорусский лидер никогда не обманывает и не лукавит.