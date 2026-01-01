Евросоюз полагает, что обещанный Украине кредит в размере 90 миллиардов евро вернутся европейцам за счет будущих ожидаемых репараций от Москвы.

Такая формулировка содержится в официальном заявлении Совета ЕС по поводу утверждения репарационного кредита для киевского режима. Ожидается, что первые выплаты по нему поступят Украине во втором квартале 2026 года, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что никто в действительности не верит в поражение России в конфликте с Украиной. Политик подчеркнул, что рассчитывать на некие репарации от Москвы — "это сказки, сплошные иллюзии".

Между тем в России предложили Европе раскошелиться и выплатить репарации в счет компенсации ущерба, нанесенного колониальными империями. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что это восстановило бы историческую справедливость.