Названа причина смерти Анны Маловой после родов: "По ошибке ввели не тот препарат — кислоту"

В Новочеркасске в начале апреля произошла трагедия, оставившая без мамы двоих малышей. 27-летняя Анна Малова отправилась в роддом в прекрасном настроении и абсолютно здоровой, но домой она не вернулась.

Молодая мамочка умерла, впав в кому во время кесарева сечения. Родные Анны уверены, что в этом виноваты врачи. Главным подозреваемым по делу проходит анестезиолог, именно после его манипуляций состояние роженицы резко ухудшилось.

"Коллеги анестезиолога предполагают, что он мог перепутать препараты. К сожалению, эта информация подтвердилась: Анне по ошибке ввели другой препарат — некую кислоту", — сообщила на своей странице в соцсети Виктория, близкая подруга Маловой.

Сейчас проводится исследование, которое должно определить, что за кислоту ввели роженице. "Если экспертиза это докажет, получится, что кесарево сечение проводилось практически без обезболивания. Вероятно, Аня впала в кому именно от болевого шока. Вопросов по-прежнему очень много", — поделилась приятельница погибшей.

При чем, якобы врач перепутал ни одну ампулу, а четыре. Анне вводили анестезию, она не действовала и медик продолжал увеличивать дозу, даже не проверив, что не так с препаратом.

"Представить масштаб этой ошибки невозможно, а наша девочка испытала все это на себе", — отметила Виктория.

Ребенок Анны выжил. Девочка восстанавливается после пневмонии в ростовском перинатальном центре.