Путин велел искать оптимальные решения по ограничению интернета

Правоохранители должны взаимодействовать с гражданскими органами власти, чтобы "находить оптимальные решения" в вопросах ограничения связи и мобильного интернета. На это указал в четверг, 23 апреля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер поднял тему ограничения работы интернета во время очередного совещания с членами правительства. Как отметил политик, невозможно "не обратить внимание на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах".

Владимир Путин подчеркнул, что ограничение доступа в интернет в связи с оперативной работой по предотвращению террористических актов неизбежно, поскольку "всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей". Однако при этом нужно обеспечить информирование граждан — пусть не превентивно, ведь "преступники-то тоже всё слышат, всё видят" и "скорректируют свои преступные планы". Но "хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило".

Также президент призвал правоохранительные органы проявлять в своей работы профессионализм и изобретательность, учитывая жизненно важные интересы граждан, "ради которых мы все и работаем".

Наряду с этим Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. В их числе названы сервисы платежных систем и записи к врачу, портал "Госуслуги" — они должны функционировать даже в период действия ограничений.

Видеозапись выступления российского лидера опубликовал в своем MAX-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что работа интернета в России будет нормализована, когда исчезнет необходимость в мерах безопасности. Политик призвал к терпению, отметив, что "сейчас такой период".

При этом в Министерстве цифрового развития подчеркнули: отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не используются при запуске беспилотников.