Кремль констатировал глобальную демографическую катастрофу

Изменения, происходящие в глобальной демографической структуре, можно охарактеризовать как реальную катастрофу. На это указал в четверг, 23 апреля, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Как подчеркнул представитель Кремля, "то, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа".

Орешкин пояснил, что на протяжении некоторого времени численность мирового населения продолжит расти, но при одновременном старении населения, меняя соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению, сообщает РИА Новости.

Эту тенденцию подтвердил глава российского Минтруда Антон Котяков, которого цитирует ТАСС. Министр рассказал, что в России доля работников старше 60 лет превысила долю молодежи до 30 лет — показатели составляют 12% и 11% от общего числа занятых соответственно.

Чтобы переломить негативные демографические тенденции, власти России реализуют комплекс мер поддержки семей с детьми и стимулирования деторождения.

При этом в Госдуме предлагали установить единовременную выплату женщинам в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Парламентариев встревожило то, что количество женщин репродуктивного возраста сокращается с каждым годом, а средний возраст матери при рождении первого ребенка в нашей стране постепенно движется к 30 годам.