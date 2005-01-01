Почему Плющенко развелся с первой женой, и как сложилась жизнь Марии Ермак

В семье Евгения Плющенко разразился скандал. Сын олимпийского чемпиона от первого брака Егор Ермак дал интервью, в котором признался, что не общается с отцом из-за неприятного инцидента, который случился во время отдыха на Мальдивах. Юноша не стал раскрывать подробности, но пригрозил папе компроматом.

Откровения сына фигуриста прокомментировали знакомые Плющенко. Многие считают, что Егор решил заработать, выставив на публику семейные дрязги. Но это маловероятно, ведь мама мальчика выросла в очень обеспеченной семье, дед Егора — крупный бизнесмен. Вот что известно о семье Ермака.

Первой избранницей олимпийского чемпиона стала Мария Ермак – девушка из очень обеспеченной семьи, которая с детства жила в роскоши. Евгений поначалу был покорен свой прекрасной возлюбленной. Девушка, чьего отца за глаза называли "королем парилок", оказалась не только обаятельной и красивой, но к тому же еще и хозяйственной. Знакомство парочки произошло на оживленной трассе: Мария ехала за рулем шикарного кабриолета, и это зрелище так впечатлило Евгения, что он не постеснялся догнать незнакомку.

19-летняя наследница банной империи приглянулась и матери олимпийского чемпиона Татьяне Васильевне. На тот момент блондин встречался с Ульяной Петровой, но эти отношения закончились с появлением в его жизни Марии Ермак. Брюнетка сопровождала возлюбленного на соревнованиях и тренировках, а спустя немного времени получила предложение руки сердца. Свадьба состоялась 18 июня 2005 года.

Заселившись в трехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга, парочка начала семейную жизнь, о которой так долго мечтала. Но первые же месяцы стали настоящим испытанием для обоих супругов. Мария ревновала фигуриста не только к женщинам. Спорт и даже родная мать Евгения в какой-то момент стали казаться ей угрозой. Далее начались скандалы, которые постепенно убивали чувства и взаимное уважение. Девушка требовала от мужа невозможного: отказаться от фигурного катания и связать свою жизнь с бизнесом ее отца. Эта любовь была похожа на страшный сон. В итоге измотанный спортсмен решил прекратить эти отношения, хотя на тот момент Ермак находилась на последних месяцах беременности.

"Как-то разбила Женин телефон из-за того, что услышала в трубке женский голос. В какой-то момент на пике эмоций схватилась за нож", — вспоминал в одном из интервью родственник фигуриста.

После развода и рождения их общего сына Егора Мария пыталась вернуть любимого мужчину, но тот оказался непреклонен в своем решении. Правда, спортсмен взял на себя ответственность за ребенка, которого обиженная бывшая записала на свою девичью фамилию. Долгое время Мария не подпускала Евгения к наследнику.

Периодически Ермак обвиняла спортсмена в неуплате алиментов, но это не было доказано. А потом Мария смирилась, даже смогла наладить личную жизнь. Ее новым избранником стал молодой предприниматель по имени Артем. Мужчина принял Егора как родного, мальчик даже называл его папой. Но и этот брак Марии рухнул.

На сегодняшний день Мария Ермак старается не светиться в соцсетях, хотя до этого всерьез подумывала о карьере певицы. Но самое главное, что набравшаяся мудрости женщина больше не препятствует общению отца и сына. Егор бывал в гостях у папы, ездил с ним в отпуск. Но теперь, похоже, сам Плющенко обиделся на сына и не особо горит желанием впускать его в свою новую жизнь.