Российская армия продолжила нанесение ударов по тылам ВСУ. Непогода над Украиной не помешала "Гераням" долететь до Одессы, Запорожья и Кривого Рога. Это ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на нашей территории.

А в зоне спецоперации российские войска успешно продвигаются по основным направлениям. В зоне ответственности группировки "Восток" в деле показал себя "Ночной охотник". Экипаж Ми-28НМ многоцелевой управляемой ракетой уничтожил пункт временной дислокации вражеских дронов.

В Днепропетровской области по наводке наших "птиц" точно отработали расчеты самоходок "Гиацинт". Замаскированные позиции ВСУ, в том числе терминалы связи, были ликвидированы.

В Запорожской области операторы БПЛА группировки "Восток" сорвали попытку неприятеля скрытно перебросить подкрепление к передовой. Подземный укрепленный комплекс ВСУ поразил наш "Солнцепек". После удара ТОС от него ничего не осталось.

На Днепропетровском участке фронта применение управляемого боеприпаса "Краснополь" по опорнику противника скорректировал расчет "Орлана-30". А бойцы пунктов воздушного наблюдения отразили массированный ночной вражеский налет ударных БПЛА, начиненных поражающими элементами, на гражданские объекты ДНР.