ПВО сбила 10 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 24 апреля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что с 21.00 мск 23 апреля до 7.00 мск 24 апреля дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Беспилотники неприятеля уничтожены также над Ростовской областью и Республикой Крым.

Как сообщил в "Макс" губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, вражеский беспилотный летательный аппарат ПВО сбила над городом Каменск- Шахтинский. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.