На Украине новый скандал в связи с насильственной мобилизацией с участием ТЦК, сотрудники которой ловят потенциальных новобранцев уже на крышах домов.

Кадры из Волынской области на западе страны. Своей жертве похитители в камуфляже сначала угрожают, что будут стрелять по ногам, а затем мужчину скидывают с крыши. Идти сам он после такого не может, задержанного волокут под руки.

Во Львове остановить людоловов попыталась мать мобилизованного, но автомобиль, в котором увозили ее сына, попросту сбил женщину.

Киевский режим не церемонится ни с простыми гражданами, ни с партнерами из ЕС, куда так стремится. Чудом из чудес называют в европейской прессе восстановление трубопровода "Дружба". Магистраль, на ремонт которой по словам Зеленского мог уйти не один месяц, вдруг опять начала функционировать. Случилось это, как только стало известно, что премьер Венгрии Орбан, блокировавший выдачу Украине многомиллиардного кредита, отходит от власти. Его коллега из Словакии, где также не получали нефтепродукты из-за блокады устроенной Киевом, открыто заявил, что всё это был шантаж Зеленского, который перекрыл трубу и не подпускал к ней проверяющих.