В США паника из-за загадочных смертей ученых: не обошлось без русского следа, НЛО и масонов

В США - скандал с исчезновением видных ученых. По меньшей мере, 11 специалистов погибли или пропали без вести при загадочных обстоятельствах. О первых таких случаях стало известно еще четыре года назад. Сначала следствие рассматривало их по отдельности, однако потом преступления объединили: жертвы работали либо в космической области, либо занимались ядерными разработками, и имели доступ к секретным материалам. К резонансному делу уже подключились NASA и агенты ФБР. Следит за ходом расследования и Белый Дом.

---

Как? Еще один? Вся американская пресса теперь выносит в заголовки и подсчитывает случаи смерти или исчезновения ученых, занимавшихся ядерными, аэрокосмическими и оборонными исследованиями. Таковых уже 11 за 4 года. Каждая история теперь становится сенсацией. А учитывая, что все пропавшие имели дело с исследованиями НЛО, максимальный интерес обеспечен.

Все эти истории пресса особенно активно начала раскручивать после резонансного исчезновения генерал-майора в отставке Уильяма Маккасланда. Он много лет руководил исследовательской лабораторией ВВС, курировал крупные программы разработки новых технологий для армии, включая секретное оружие и входил в группу, изучавшую неопознанные воздушные явления. В феврале физически и психически здоровый мужчина вышел из дома. Оставил на столе мобильный телефон, но прихватил с собой пистолет. С тех пор его больше никто не видел. По некоторым данным, на базе, где он работал, хранятся фрагменты НЛО, в том числе упавшего в 1947 году в Розуэлле инопланетного аппарата. Как раз в конце февраля Дональд Трамп распорядился опубликовать ранее засекреченные документы об НЛО. Спустя пару дней после этого почти 4 миллиона файлов бесследно исчезают прямо с главного сервера крупного интернет-архива. И пропадает генерал, который был связан с самыми чувствительными секретами Америки.

"Это очень тревожная синхронность событий. Генерал Маккасланд пользовался большим уважением у людей, которые выступали за раскрытие секретных файлов об НЛО. Он хотел раскрыть секретную информацию еще в 2016 году. Очевидные подозреваемые [если его хотели бы похитить] - потенциальные противники из других стран: Китай и Россия", - говорит Росс Кулхарт, журналист-расследователь.

Российский след американские журналисты пытаются найти и в истории астрофизика Эми Эскридж. Ее тело нашли 11 июня 2022 года, которая, по официальной версии, покончила с собой. Вот что рассказывают американские СМИ: "Астрофизик, изучавшая антигравитацию, говорила, что ей угрожали и что за ней следили российские спецслужбы".

При этом на камеру Эми Эскридж о преследованиях говорила, но ни слова о российских спецслужбах. Хотя активно записывала странные видеообращения.

"Масоны, похоже, даже подсылали мне бойфрендов. Я полгода имела отношения с мужчиной, а потом он бесследно исчез, как-будто никогда не существовал. Ни следов в Интернете, ни адреса, ни номера телефона. Хотя у меня есть база, которая позволяет пробить любого", - заявляла женщина.

На фоне изрядно пополнившегося списка пропавших ученых американские журналисты поставили под сомнение официальную версию о самоубийстве Эми Эскридж. Хотя семья и согласилась с выводами следствия и не видит ничего подозрительного. При этом ФБР включила ее дело в расследование массового исчезновения исследователей.

"Всего за месяц до самоубийства Эми отправила послание подруге. Она написала: "Если вы увидите сообщения о том, что я покончила с собой, это неправда. Если вы прочитаете, что у меня была передозировка, это неправда. Если вы услышите, что я кого-то застрелила, это тоже неправда", - говорит Крис Куомо, тележурналист.

Скептики считают, что никакой мистики в исчезновениях 11 американских ученых искать не нужно. Ведь кого-то убили, кто-то ушел из дома и не вернулся - так бывает. Но нужно обратить самое пристальное внимание на национальную безопасность.

На фоне поднятой в СМИ шумихи расследованием дела о пропавших исследователях занялись ФБР, НАСА, министерство энергетики США, Белый дом. Первые результаты должны быть объявлены через полторы недели.