Собянин рассказал, как Москва поддерживает ветеранов ВОВ

Москва уделяет особое внимание поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказал Сергей Собянин, им предоставляется санаторно-курортное лечение, действует система “Тревожная кнопка” с помощью мобильных телефонов для круглосуточной связи с диспетчерами. Также доступны комфортные геронтологические центры, где ветераны находятся под постоянным присмотром специалистов.

Мэр напомнил, что в прошлом году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне единовременную материальную помощь получили около 30 тысяч ветеранов. Сумма поддержки варьировалась от 25 до 70 тысяч рублей. Кроме того, единовременную материальную помощь получили около 800 жителей столицы — участников обороны города.