Собянин рассказал, как выделенные полосы улучшают движение в городе

Протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Москве в прошлом году превысила 500 км. По ним проходит более тысячи маршрутов, которыми ежедневно пользуется свыше двух миллионов пассажиров. Как рассказал Сергей Собянин, благодаря "выделенке" скорость общественного транспорта увеличивается в 2-4 раза. На четверть снижается аварийность.

В этом году в столице организовали около 20 километров выделенных полос на 27 участках дорог. До конца года сделают еще как минимум 20 км. Кроме того, в Москве развивается практика совмещенных полос, когда автобусы и электробусы двигаются по трамвайным путям.