Юбилейный пакет санкций ЕС против России затронул морские перевозки и крипту

Юбилейный, двадцатый по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя запрет европейским компаниям продавать России танкеры и вести операции с портами Мурманск и Туапсе, а также нефтяным терминалом порта Каримун (Индонезия). Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованного в четверг, 23 апреля.

Новые рестрикции предполагают также запрет на оказание России и российским компаниям услуг в области кибербезопасности, на операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку в разработке цифрового рубля.

С 2027 года запрещается предоставлять российским компаниям услуги СПГ-терминалов, предусмотрена возможность установления в будущем запрета на транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов.

Вводится квота на импорт аммиака из России и ужесточаются требования к проверке происхождения алмазов, чтобы удостовериться, что они не были добыты или обработаны в российской юрисдикции.

Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против 58 российских компаний в сфере военно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц, сообщает "Интерфакс".

Попытки пошатнуть при помощи рестрикций экономику России вызывают скепсис уже и среди западных политиков. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подчеркивал, что после четырех лет российской спецоперации единственное, чего добились европейцы своими 19 пакетами санкций, это "поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей".