Япония не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и пока не собирается изменять этому принципу. Такое заявление сделало в четверг, 23 апреля, японское посольство в России.

В дипмиссии подчеркнули, что между Токио и Киевом нет соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, поэтому Украина не может быть получателем летального вооружения.

Кроме того, Япония оценивает ситуацию на Украине как отвечающую определению "страны, в которой в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта". Передача государству, находящемуся в подобном положении, оружия невозможна, хотя допускаются исключения, цитирует сообщение посольства ТАСС.

Ранее сообщалось, что многие японцы также сетуют на недальновидность своих политиков, которые "отталкивают от себя одного соседа за другим". Жители Страны восходящего солнца считают ошибочной политику поддержки Украины: "Теперь, когда Япония начала инвестировать в разработки украинского вооружения, нам не на что больше надеяться".

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что из-за недружественной политики официального Токио отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Однако Москва никогда не закрывала двери для диалога на взаимоуважительной и равноправной основе.