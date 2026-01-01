Стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам "Красная гвоздика"

С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд "Память поколений" в одиннадцатый раз проводит акцию "Красная гвоздика". Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь.

В Москве акцию поддерживает волонтерское движение фонда "Дело поколений". Их можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой проекта "Красная гвоздика" и своей организации, в руках они держат боксы для сбора пожертвований. Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду. В благодарность участники акции получают значок в виде красной гвоздики.

Значки красной гвоздики можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через разветвленную сеть партнеров: отделения "Почты России", поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.

В прошлом году акция отметила свой юбилей и прошла в 85 регионах России – от Калининграда до Чукотки. Также акцию поддержали многочисленные друзья и партнеры фонда. В общей сложности удалось распространить более двух миллионов значков, а сбор составил более 115 миллионов рублей. В 2026 году фонд надеется, не только сохранить этот масштаб, но и превзойти результаты.