Дочь Успенской вышла замуж? В Сеть слили фото Татьяны Плаксиной в свадебном платье

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила многое, — несколько лет назад девушка упала с велосипеда и сломала челюсть, она долго восстанавливалась и была в таком отчаянии, что увлеклась запрещенными препаратами. Любовь Залмановна спасла дочь. Даже когда шесть лет назад Татьяна убежала из дома, певица смогла вернуть ее и снова наставить на истинный путь.

Хотя после побега Плаксина вылила на мать ушат помоев, Успенская не отказалась от наследницы. Когда Плаксина вернулась домой, мать сделала все, чтобы ее вылечить.

В итоге сейчас Татьяна с головой ушла в творчество, она поет, рисует картины и пишет стихи. Летом пошли разговоры о том, что Любовь Залмановна может стать бабушкой. Правда, слухи так и не подтвердились, а жених, с которым Татьяне прочили семью, не угодил ее маме и в итоге был отвергнут.

Но внезапно на страничке Плаксиной в соцсети появились фотографии, которые пользователи Сети тут же сочли свадебными. На снимках Татьяна предстала в белом платье с длинным шлейфом. В руках она держит букет роз. Позирует девушка одна.

Поклонники поспешили поздравить дочь Любови Успенской со свадьбой. Народ желает Татьяне счастья и отмечает ее красоту.

"Неужели замуж вышла? Вот это да!"; "Поздравляю! Красавица!"; "Татьяна вы прекрасны словно ангел"; "Невеста? Неожиданно! Но образ восхитительный", — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Однако более внимательные подписчики заметили, что на фото Плаксина позирует без фаты, а значит, скорей всего это просто белое платье со шлейфом, а не подвенечный наряд.