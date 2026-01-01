Открыта регистрация на XII Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов". В 2026 году форум пройдёт в 12-й раз.

Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов" (далее – Территория смыслов, форум) – одна из ключевых площадок платформы Росмолодёжь.Форумы. Форум проводится с 2015 года и за это время он объединил более 50 тысяч участников, готовых отвечать глобальным вызовам современности и выстраивать эффективную коммуникацию между молодёжью, обществом и государством.

В 2026 году Форум пройдет с 20 июля по 6 августа и объединит три тысячи офлайн и онлайн участников из всех регионов России.

Участниками форума станут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС "Молодёжь России" на одну из смен и пройти конкурсный отбор.

В 2026 году запланировано три тематические смены: "Единство", "Правда", "Родина".

Для всех смен форума "Территория смыслов" 2026 года сквозными темами станут: Год единства народов России, поддержка специальной военной операции, выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, социальная архитектура.Основная задача форума 2026 года – подготовка общественно-политического актива, который будет готов участвовать в сохранении суверенитета страны.

Фундамент программы "Территории смыслов" будет основан на концепции "Цивилизация Россия". В ходе форума участники будут прорабатывать позитивные образы будущего России как цивилизации в разрезе своих тематических направлений.

На каждой из трех смен форума, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны, участники обсудят вопросы достижения национальных целей развития и общественный запрос в период выборов 2026 года. Особое внимание будет уделено созданию эффективной социальной архитектуры, способной объединить усилия государства и общества, а также презентации и глубокому анализу такого нового исследовательского инструмента, как "Индекс поколения", позволяющего измерить преемственность ценностей и уровень солидарности граждан в решении общих задач.